БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
BINANCE, HUOBI И FTX
Все подключенные биржи, торговый терминал, перечень валютных пар, график от TradingView, список активов, стакан биржевых заявок, открытые и завершенные сделки находятся в одном окне и на расстоянии одного клика
Торговля происходит через API ключи бирж с отсутствием возможности вывода средств. Данные пользователей зашифрованы и хранятся на изолированном сервере. Проверка IP адресов и двухфакторная аутентификация позволяют надежно защитить ваш аккаунт от несанкционированного доступа
Стоимость подписки - $15/мес
При оплате за год - $9.9/мес
Бесплатный пробный период в течение 7 дней
Зарегистрируйтесь на Binance по реферальной ссылке и используйте платформу бесплатно