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moon

платформа для трейдинга с ботами
и смарт-сделками

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
BINANCE, HUOBI И FTX

 
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РЕЖИМ ОДНОГО ОКНА

Все подключенные биржи, торговый терминал, перечень валютных пар, график от TradingView, список активов, стакан биржевых заявок, открытые и завершенные сделки находятся в одном окне и на расстоянии одного клика

Macbook

ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ

  • моментальное переключение между биржами
  • графическое отображение информации
  • удобная сортировка данных
  • быстрая продажа активов
  • расчет стоимости портфеля в USD или BTC
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Торговля происходит через API ключи бирж с отсутствием возможности вывода средств. Данные пользователей зашифрованы и хранятся на изолированном сервере. Проверка IP адресов и двухфакторная аутентификация позволяют надежно защитить ваш аккаунт от несанкционированного доступа

ИНСТРУМЕНТЫ

  • Stop Loss, Take Profit и Trailing
  • Short Trade (торговля на понижение)
  • Лесенка и усреднения
  • Отложенные ордера
  • Торговля на графике
  • Канальный бот
  • Stop Loss тайм-аут
  • Мобильная версия

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

Работа над улучшением платформы происходит непрерывно, и благодаря облачным решениям пользователи оперативно получают новые возможности и функции

УВЕДОМЛЕНИЯ

Получайте мгновенные сообщения о всех сделках, торговых событиях и операциях с аккаунтом по e-mail и в Telegram. Настраивайте уведомления под себя и оставайтесь в курсе событий

ДЕМО-СЧЕТ

Хотите познакомиться с трейдингом или протестировать новую стратегию без риска потери средств? Демо-счет на 10.000 долларов к вашим услугам! Полная имитация реальных торгов без регистрации на бирже

ПОДПИСКА

Стоимость подписки - $15/мес

При оплате за год - $9.9/мес


Бесплатный пробный период в течение 7 дней


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